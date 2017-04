Calciomercato Roma, Pastorello: "Scambio Emery-Spalletti? Ci guadagna il Psg"

11/04/2017 16:41

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI EMERY / Il futuro di Luciano Spalletti con ogni probabilità sarà lontano dalla Roma. In scadenza di contratto a giugno, il tecnico toscano non dovrebbe rinnovare il contratto ed il suo posto potrebbe essere preso da Unai Emery, magari in uno scambio di panchine con il Paris Saint-Germain. "Io se fossi nel Psg lo farei, sono un estimatore di Spalletti da sempre. Più in generale stimo gli allenatori italiani che abbiamo la fortuna di avere - ha detto il noto agente Federico Pastorello a 'Radio 24' - Io se fossi la Roma me lo terrei strettissimo Spalletti, ma non conosco tutte le dinamiche che ci sono dietro".

M.R.