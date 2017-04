Calciomercato Napoli, l'agente propone Falcinelli

11/04/2017 16:11

CALCIOMERCATO NAPOLI FALCINELLI / In forza al Crotone ma di proprietà del Sassuolo, Diego Falcinelli è protagonista di una stagione molto positiva, come dimostra la doppietta contro l'Inter. Il suo agente, Patrick Bastianelli, vede per lui un futuro al Napoli: "E' di proprietà del Sassuolo e a luglio rientrerà alla base perché è in prestito secco al Crotone. Non so se poi resterà in neroverde, ci sono tanti club interessati. Dimostra sempre di essere pronto e potrebbe fare bene anche in una piazza come quella di Napoli".

L'agente si sofferma poi su altri due azzurri, Insigne e Mertens: "Lorenzo credo che rinnoverà, mentre per Mertens vedo un futuro in Premier League. Anche Ghoulam credo possa andare via, ma Giuntoli troverà sostituti all'altezza".

B.D.S.