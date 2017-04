Calciomercato Inter, lo sfogo di Verratti ingolosisce il gruppo Suning

Stefano Migheli

CALCIOMERCATO INTER / Le recenti dichiarazioni di Marco Verratti possono diventare oro colato per il calciomercato Inter della prossima estate. Dopo le voci delle scorse settimane, si potrebbero aprire scenari interessanti in vista di un possibile trasferimento estivo. Nelle ultime settimane i media francesi l'hanno preso di mira, così il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale si è sfogato rilasciando queste parole: "Le critiche sulla mia vita fuori dal campo? Sono cose che non capirò mai nel calcio, quando smetterò è l'unica cosa che non mi mancherà. Si può criticare il mio calcio, si può dire che sono scarso, che sono un problema per il Psg; non dirò mai niente e non mi interessa, il calcio è anche questo. Ma quando si entra nella mia vita privata senza sapere realmente come stanno le cose non lo accetto. Ho sentito cose gravi su di me, non ho detto niente ma ad un certo punto bisogna smetterla definitivamente" ha concluso.

Calciomercato Inter, Suning pronto a fare follie per Verratti

Lo sfogo del centrocampista può portare a novità clamorose in materia di calciomercato: questi segnali di insofferenza - unite alle criptiche dichiarazioni dell'agente nel corso degli ultimi mesi - sono dei segnali da cogliere al volo per le nostre squadre, in particolare la Juventus e l'Inter, uno dei top club maggiormente interessato al suo acquisto. Verratti ha un'altissima quotazione di mercato (circa 80 milioni) ma Suning è pronto a spendere per costruire un'Inter da scudetto e in grado di competere per la Champions in un prossimo futuro. Il centrocampista abruzzese rappresenterebbe il cardine di questo progetto in pieno stile italiano: insieme a lui, infatti, anche Berardi e Bernardeschi potrebbero condividere lo stesso destino.