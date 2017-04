Italia, Ventura: "Niente stage il primo maggio. Belotti? Se parlo arrivano le interrogazioni"

11/04/2017 14:51

ITALIA VENTURA CONFERENZA / Giampiero Ventura parla in conferenza stampa durante lo stage della Nazionale dedicato ai giovani. Il commissario tecnico fa il punto delle news Italia e racconta anche il suo pensiero su Belotti in ottica calciomercato. All'inizio ecco l'annuncio: "Sto pensando di eliminare lo stage del 1 maggio perché se adesso c'è tensione e manca un mese alla fine del campionato, tra un mese sarà ancora peggio. Questo perché ho avuto la massima disponiblità dalle società ed è giusto ricambiarla".

DATA CAMPIONATO - "E' un discorso più ampio. Si è cercato di dire che io volevo l'anticipo. No. Ho messo a fuoco delle problematica, ho portato degli esempi come quello della Germania dove in occasione di Mondiali ed Europei i campionati iniziano l'8-9 agosto. Per il 13 agosto c'è il caso particolare della partita con la Spagna da tutti giudicata decisiva. Se si può fare bene, altrimenti fa nulla".

SACCHI - "Non gli ho parlato. Anche lì si è infatizzato molto. Ho solo detto e lo ripeto: ho grande stima di Sacchi e ho detto che a volte si può fare confusione se si paragonano due cose diverse come le partite di qualificazione e quelle di una rassegna come il Mondiale o gli Europei. Per Sacchi, se si parla di Milan sono completamente d'accordo; se mi parla della Nazionale, bisogna dire che la sua Nazionale non era il Milan. Non è la stessa cosa. LA mia stima di Sacchi resta intatto e credo che anche lui mi stima".

JUVE-BARCELLONA - "Mi dispiace non vederla dal vivo, sono partite che rappresentano il calcio. Questo stage mi ha dato una gioia, l'entusiamo dei ragazzi è straordinario. Parlo di emozione, perché vedi la nascita e lo sviluppo di uno giovanissimo. L'emozione è quella di far sbocciare dei fiori".

Italia, conferenza Ventura: "Non penso alla Spagna"

SPAGNA - "Non gli dedico tempo, abbiamo ancora tre partite: quella degli stagi, poi contro l'Uruguay di Cavani e Suarez. Queste sono le priorità".

EMERSON PALMIERI - "E' una piacevole sorpresa per quello che dice, per la sua voglia. E' giovanissimo e si è ritagliato un piccolo spazio. E' infortunato ma passa da un campo all'altro, si vede che ha voglia di arrivare".

BELOTTI - "Dopo cinque anni di Torino, ogni mia parola può pportare a delle interrogazioni. Quando uno va via, lo deve fare dalla porta principale. Toccherà a Belotti e al Torino decidere. Magari lui rimane e costruiscono intorno a lui".

