FOTO - Cies, Champions troppo 'scontata'. Serie A meglio di Premier e Liga

11/04/2017 15:30

CHAMPIONS LEAGUE / La Champions League entra nel vivo con i match di andata dei quarti di finale. Spiccano Juventus-Barcellona e Bayern Monaco-Real Madrid, due gare che possono considerarsi a tutti gli effetti delle finali anticipate e in cui i pronostici sono apertissimi. Eppure uno studio del CIES (l'osservatorio del calcio) ha messo in luce che la massima competizione europea per club è a lunghi tratti troppo 'scontata'. Nel 21% delle partite (più di una ogni cinque, ndr) il risultato vede una squadra prevalere sull'altra con 3 o più gol di scarto. Soltanto il campionato cipriota e quello austriaco sono più squilibrati. Meglio seguire l'Europa League (26esima con il 13,5%). Il campionato in assoluto più equilibrato è quello rumeno (7,7%); mentre tra i cinque più importanti, il primato spetta alla Bundesliga tedesca, seguita dalla Serie A (12esima con il 17,3%), quindi la Liga spagnola, la Premier League inglese e infine la Ligue 1 francese.

M.R.