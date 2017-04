11/04/2017 15:15

CALCIOMERCATO ROMA MANCINI / Roberto Mancini e il dg della Roma, Mauro Baldissoni, si sono incontrati nei giorni scorsi in un locale nella Capitale. Un vertice informale, ricorda SkySport: il tecnico jesino non rientra infatti nella lista dei preferiti per la panchina giallorossa. Resta la stima reciproca, ma difficilmente verranno intavolate delle trattative.