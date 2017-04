Calciomercato Milan, il derby con l'Inter inizia da Moreno

Maurizio Russo

11/04/2017 15:00

CALCIOMERCATO INTER MILAN MORENO / Sale l'attesa per il derby della Madonnina. Sabato prossimo, all'inconsueto orario delle 12.30, Inter e Milan si sfideranno al 'Meazza' nel lunch match della 32esima giornata del campionato di Serie A. Una partita che ha anche il sapore dello scontro diretto in chiave Europa League dopo che i rossoneri hanno scavalcato i nerazzurri al sesto posto nell'ultimo week end. Una stracittadina che si preannuncia speciale anche perché, qualora dovesse finalmente andare in porto il closing del Milan tra giovedì e venerdì, si tratterebbe del primo derby con proprietari cinesi alla guida dei club.

Calciomercato, Moreno in uscita dal Liverpool: Inter e Milan alla finestra

L'Inter da tempo è passata nelle mani del gruppo Suning di Zhang Jindong, che ha intenzione di impostare un calciomercato importante la prossima estate per riportare i nerazzurri ai vertici del calcio italiano prima ed europeo poi. Ma anche il calciomercato Milan si preannuncia importante con i nuovi investitori, intenzionati a rilanciare il brand attraverso i trofei come accadeva a cavallo tra gli anni '90 e 2000 sotto la gestione Berlusconi. Normale, quindi, che le due società possano scontrarsi sugli stessi obiettivi alla riapertura delle trattative. Tra questi, secondo quanto si legge su 'goal.com', ci sarebbe anche Alberto Moreno. L'eclettico esterno sinistro spagnolo, che può agire sia da terzino che da centrocampista, non rientra più nei piani di Klopp che gli preferisce in quel ruolo Milner e Clyne e che sta pensando di acquistare anche Sessegnon. Il suo contratto con il Liverpool scade nel 2019: Inter e Milan avrebbero già fatto un primo sondaggio per valutare la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Italia. Una nuova esperienza sembra attrarre Moreno, il quale però pare più intenzionato a tornare in patria.