Schalke, Huntelaar ha deciso il suo futuro

11/04/2017 15:21

SCHALKE HUNTELAAR / Dopo sette anni lo Schalke e Klaas-Jan Huntelaar si separano: l'attaccante olandese ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con la squadra di Gelsenkirchen. Intervistato dal 'De Telegraaf', il calciatore ha spiegato: "Il modo in cui stanno andando le cose non mi soddisfa. Ho il contratto in scadenza e questa è la mia ultima stagione con lo Schalke". Per l'ex Milan e Real Madrid potrebbe esserci un ritorno all'Ajax, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

B.D.S.