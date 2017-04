Calciomercato Roma, rinnovo De Rossi: resta distanza, ecco gli scenari

11/04/2017 14:47

RINNOVO DE ROSSI / Resta distanza tra la Roma e l'agente di De Rossi, Sergio Berti, per il rinnovo del contratto del centrocampista giallorosso. Secondo quanto raccolto da 'SkySport', il club di Trigoria ha, infatti, proposto solo un anno di contratto al giocatore, a fronte di una richiesta per un pluriennale. L'entourage dell'azzurro, in attesa di un confronto diretto con il club di Pallotta, sta valutando così anche le altre offerte dall'estero e dall'Italia. La volontà del calciatore si rivelerà decisiva, ma resta una buona dose di fiducia per un accordo soddisfacente. E la formula dell'1+1 (un anno di contratto più opzione per un'altra stagione) appare decisamente la più vantaggiosa.