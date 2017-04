Inter, Gagliardini non ci sta: "Non sono d'accordo con le parole di Ausilio"

11/04/2017 14:31

INTER GAGLIARDINI AUSILIO / Roberto Gagliardini, centrocampista arriva a gennaio all'Inter, in conferenza stampa ribatte alle parole dette dal direttore sportivo Piero Ausilio dopo la disfatta di Crotone: "Non sono d'accordo con alcune parole dette a caldo. Magari lui le pensa e dobbiamo ascoltarle e capire perché le ha dette. Forse c'è un velo di verità, dobbiamo lavorare il più possibile perché questa cosa non si ripeta".

B.D.S.