Calciopoli, Cipriani risponde a Caressa: "Mai stato della Gea"

11/04/2017 14:14

CALCIOPOLI CARESSA CIPRIANI / L'ex attaccante del Bologna Giacomo Cipriani risponde alle parole di Caressa sulla Juventus e calciopoli. Intervistato da 'tuttobolognaweb.it', Cipriani spiega il suo piunto di vista: "Ho cercato subito di chiarire con Fabio che conosco bene. Ci siamo sentiti e il discorso si è chiuso perché non sono mai stato della Gea ed è tutto ampiamente dimostrabile. Le mie parole a fine partita vennero strumentalizzate per giustificare quello che poi si è scoperto essere Calciopoli. Comunque venni premiato da Sky come miglior in campo, se fossi stato della Gea avrei potuto giocare malissimo".

Sui due rigori Cipriani spiega: "Uno dei due era molto più netto dell'altro, ma ho sempre sostenuto che entrambi fossero rigori. A volte in campo si ha una percezione che poi può essere smentita dalle immagini, io per primo durante la partita pensai al primo come netto, ma poi guardando i replay mi accorsi che quello evidente era l’altro. Ma il succo non cambia, erano rigori".

B.D.S.