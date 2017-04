Inter - Ottavo centro per Caprari, incertezza Bardi: il punto sui prestiti

Raffaele Amato

PRESTITI INTER / Torna su Calciomercato.it la rubrica settimanale che offre una panoramica sui principali calciatori ceduti in prestito dall'Inter nelle ultime due sessioni, impegnati nello scorso weekend con la maglia del proprio attuale club. Le news Inter mettono sotto i riflettori Caprari, Ranocchia e Stevan Jovetic, tutti e tre a segno, e Bardi un po' colpevole nel gol che ha consentito all'Ascoli di stoppare il Frosinone.

Inter: Caprari fa 'otto', male Bardi

SERIE A

GIANLUCA CAPRARI (Pescara): a Empoli l’attaccante sigla l’ottavo gol stagionale, quello che permette al Pescara – ormai a un passo dalla B – di uscire dal ‘Castellani’ quantomeno con un punto.

ESTERO

ANDREA RANOCCHIA (Hull City): buona prova nel 4-2 con cui l’Hull City si è disfatto del Middlesbrough. Tre giorni più tardi segna il suo secondo gol – con la complicità di Bravo - in Inghilterra: vittima stavolta è il Manchester City, anche se la marcatura serve solo a rendete meno amaro il ko (per 3-1) contro la squadra di Guardiola.

STEVAN JOVETIC (Siviglia): solo un quarto d’ora nella netta sconfitta (3-0) al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona, novanta minuti contro il Deportivo La Coruna con gol (il quarto in andalusia) – alla Icardi - del momentaneo 1-0 (al Sánchez Pizjuan finirà con un rocambolesco 4-2, ndr). Il riscatto si avvicina.

SERIE B

FRANCESCO BARDI (Frosinone): parziale colpa nell’1-1 dell’Ascoli firmato Favilli.

REY MANAJ (Pisa): 70’ senza incidere nell’ennesima sconfitta del Pisa di Gattuso, stavolta in casa contro il Cesena.

ANDREA PALAZZI (Pro Vercelli): 55’ contro il Carpi (0-0), non convocato per il match contro la Virtus Entella che la squadra piemontese ha poi vinto 1-0.

GASTON CAMARA (Brescia): 59’ contro il Cesena (1-1) e i 21 finali nella gara casalinga contro la Spal che le ‘Rondinelle’ di Cagni hanno perso 3-1.

GLI ALTRI: Belloni (Avellino, in panchina), Gyamfi (Benevento, non convocato), Forte (Perugia, in panchina) Longo (Girona, non convocato), Miangue (Cagliari, in panchina), Dimarco (Empoli, in panchina), Donkor (Cesena, non convocato), Di Gennaro (Ternana, in panchina), Della Giovanna (Ternana, non convocato), Puscas (Benevento, infortunato).