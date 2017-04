VIDEO CM.IT - ESCLUSIVO Juve-Barcellona, il pronostico di Mar Bianchi

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

11/04/2017 14:00

JUVENTUS-BARCELLONA / Messi? No, Neymar. Secondo Mar Bianchi, inviata a Torino per la grande sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona, potrebbe essere l'attaccante brasiliano il giocatore più determinante dei catalani questa sera allo Stadum. La giornalista spagnola ha spiegato il perché in esclusiva per Calciomercato.it: "E' la stagione di Neymar. Nella Juventus mi aspetto un Dybala carico, molto concentrato, che non ha mai giocato una partita così importante come questa e vorrà dimostrare la sua qualità".