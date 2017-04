Calciomercato Torino, Cairo pensa a Falcinelli

11/04/2017 13:54

CALCIOMERCATO TORINO FALCINELLI / Il Torino pensa a Diego Falcinelli per rinforzare l'attacco. Dopo le recenti prestazioni di ottimo livello con la maglia del Crotone, l'attaccante di proprietà del Sassuolo, come riporta 'toro.it', è entrato nel mirino di Cairo, che già sarebbe in contatto coi neroverdi. Al Sassuolo piace invece Benassi e non è escluso che in vista della prossima estate possano esserci nuovi sviluppi.

M.D.A.