Calciomercato Stoke City, Bojan torna a Barcellona

12/04/2017 03:17

CALCIOMERCATO BOJAN ESPANYOL - Arrivato al Mainz nella scorsa sessione di mercato, Bojan Krkic non si è ambientato nella Bundesliga e farà ritorno allo Stoke City, club proprietario del cartellino, alla fine della stagione in corso. Ma il suo potrebbe essere un passaggio veloce. Stando, infatti, a quanto riporta 'fichajes.com', il 26enne attaccante potrebbe fare ritorno a Barcellona: l'Espanyol sarebbe interessato al calciatore, prodotto del vivaio del Barça, per rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione.

A.L.