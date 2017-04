Bayern Monaco, ansia per Lewandowski: si allena solo per 15 minuti

11/04/2017 13:45

BAYERN MONACO INFORTUNIO LEWANDOWSKI / Ancelotti potrebbe dover fare a meno di Robert Lewandowski nella gara di domani sera contro il Real Madrid. Come si apprende da 'As', stamani l'attaccante polacco del Bayern Monaco si è allenato solo nei 15 minuti aperti alla stampa. Appena le porte della seduta sono state chiuse, è tornato subito negli spogliatoi. Il giocatore avverte ancora forti dolori alla spalla dopo la botta ricevuta contro il Borussia Dortmund e se dovesse scendere in campo lo farà certamente sotto infiltrazioni. Non potrà insomma essere comunque al meglio, ma i bavaresi hanno bisogno di lui.

N.L.C.