Inter, Gagliardini: "Voglio esserci nel derby, dobbiamo reagire"

11/04/2017 13:34

INTER GAGLIARDINI DERBY / L'assenza di Roberto Gagliardini ha sicuramente pesato nel momento negativo dell'Inter. Uscito lui dal campo contro la Sampdoria, è arrivata la rimonta dei blucerchiati e senza di lui dall'inizio il brutto ko di Crotone. Il centrocampista, in conferenza stampa, promette che però sabato nel derby non mancherà: "Sto meglio adesso - ha detto - Farò di tutto per esserci contro il Milan. Non possiamo permetterci momenti di flessione come quello che stiamo avendo, dobbiamo lavorare di più e reagire. La partita sarà difficile, ma capiremo dove migliorare e trasformeremo la delusione in energia positiva. Ho avuto un bell'impatto, spero di continuare così".

N.L.C.