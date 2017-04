PSG, Cavani torna a Napoli: premio 'Football Leader'

11/04/2017 13:25

PSG CAVANI NAPOLI / Riconoscimento speciale per Edinson Cavani, fuoriclasse del PSG con un felice passato nel Napoli. Il 'Matador' a inizio giugno riceverà il premio 'Football Leader' nell’ambito della manifestazione organizzata dalla DGS in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac), presieduta da Renzo Ulivieri. Il calciatore tornerà quindi a Napoli, sede dell'evento che si terrà il 5, 6 e 7 giugno. Questa la motivazione del suo riconoscimento: "A Edinson Cavani, attaccante leader del panorama internazionale che incarna perfettamente le qualità del centravanti moderno: doti atletiche, tecnica e fiuto del gol. Per aver inoltre lasciato un segno indelebile nel calcio italiano con 141 reti, regalando magie e gol spettacolari, gioie ed emozioni a milioni di tifosi. Il suo carisma e i suoi colpi di classe sono già nella leggenda del calcio mondiale".

M.D.A.