Roma, da Ponce a Frediani: il punto sui giocatori in prestito

Michele Spuri

11/04/2017 13:15

ROMA GIOCATORI IN PRESTITO / Dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio, i tifosi della Roma si aspettavano una reazione da parte della squadra di Luciano Spalletti. Reazione che è arrivata sul campo del Bologna per 3-0. In ottica news Roma torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it sui giallorossi in prestito. In Serie A, partiamo proprio dal match del Dall’Ara, dove l’ex Sadiq non è sceso in campo per quella che è la sua settima panchina consecutiva. Discorso diverso per Skorupski, l’estremo difensore polacco dell’Empoli per la 29esima volta di fila ha difeso per 90’ la porta del club toscano, pareggiando 1-1 contro il Pescara. Assente Castan per infortunio (problema ai flessori della coscia destra), solo 22’ per Iturbe contro il Cagliari, infortunatosi al ginocchio, mentre non sono scesi in campo Ervin Zukanovic e Federico Ricci nella sfida Atalanta-Sassuolo.

Giocatori in prestito Roma, il punto in Serie B e Lega Pro

Scendendo di categoria l’unico giocatore ad aver disputato 90 minuti è stato il difensore del Brescia Arturo Calabresi nella sconfitta casalinga contro la Spal per 3-1. Dal primo minuto è sceso in campo anche Elio Capradossi, il quale però si è fatto espellere al 58’ per doppia ammonizione (il primo giallo ricevuto 4 minuti prima), con il Bari sconfitto a La Spezia per 1-0. Panchina per Matteo Ricci (Perugia), Daniele Verde (Avellino), Petar Golubovic (Pisa), Moustapha Seck e Christian D’Urso (Carpi). Non convocato ancora Lorenzo Di Livio (Ternana) per problemi fisici, mentre era squalificato Casasola (Trapani).

Anche in Lega Pro non sono molti i giocatori ad aver disputato l’intera partita: 90’ per Gianmario Piscitela (Prato) nel pareggio contro l’Alessandria, così come per Marco Frediani, nella vittoria per 2-0 dell’Ancona sul Parma, grazie anche ad una sua rete. Uscito al 54’, invece, Massimo Sammartino nel derby tra Pistoiese e Lucchese, conclusosi sull’1-1. Solo 16 i minuti per Andrea Paolelli (Viterbese Castrense), mentre panchina per Svedkauskas e Cedric (Catanzaro), Ferri (Messina), Battaglia (Melfi), Rosato (Lupa Roma), Vasco e Pop (Fidelis Andria).

Giocatori in prestito Roma, la situazione all'estero

Per quanto riguarda i giocatori all’estero, non serve al Granada la rete di Ezequiel Ponce, nella sconfitta per 3-1, contro il Valencia, mentre non riesce ad andare a segno Seydou Doumbia nel pareggio per 1-1 tra Basilea e Young Boys (90 minuti per l’ivoriano). Intera partita anche per Gyomber, ammonito al minuto 77 nella vittoria del Terek Grozny contro l’Arsenal Tula e William Vainqueur, 0-0 tra Marsiglia e Tolosa, panchina per Kevin Mendez con il Losanna, e infine non sono stati convocati H’Maidat (Olhanense) e Machin (Lugano).