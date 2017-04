Roma, patente ritirata per Nainggolan? Arriva la smentita

11/04/2017 12:56

ROMA NAINGGOLAN PATENTE / Radja Nainggolan smentisce le indiscrezioni su un presunto ritiro della sua patente. Come riporta 'nieuwsblad.be', infatti, il calciatore della Roma, dopo la gara tra Belgio e Grecia, sarebbe stato fermato dalla polizia stradale belga alle 7 del mattino con un tasso alcolemico superiore a 2 (dopo una notte trascorsa in discoteca). Per lui sarebbe scattata una multa da 1200 euro e il ritiro della patente. Tuttavia, lo stesso Nainggolan avrebbe chiarito la vicenda: "Tutte stron***e. Stava guidando un mio amico. Non ho neanche dovuto sottopormi all'alcol test perché ero seduto accanto". Il centrocampista ha poi postato una fotografia su Instagram in cui appare con la patente tra le labbra.

M.D.A.