Juventus-Barcellona, Xavi: "Suarez meglio di Higuain, Dybala perfetto per i blaugrana"

11/04/2017 13:03

JUVENTUS BARCELLONA XAVI DYBALA SUAREZ HIGUAIN / Dice la sua sul grande match di stasera tra Juventus e Barcellona anche Xavi. L'ex blaugrana, ora all'Al-Sadd, ha parlato della gara in una lunga intervista a 'Marca'. A suo parere, il canovaccio della gara è piuttosto delineato: "Il Barça terrà più a lungo il pallone - ha spiegato - La Juve invece punterà alle ripartenze veloci, fidando nella tenuta difensiva della vecchia guardia. Suarez e Higuain sono due attaccanti molto forti, ma l'argentino non è al livello dell'uruguaiano". Su Dybala: "Sarebbe perfetto per il Barcellona. Ha un talento naturale e pur essendo molto giovane sarebbe pronto per un top club come i catalani".

N.L.C.