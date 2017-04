Juventus-Barcellona, il pronostico di Archibald: "Catalani favoriti"

11/04/2017 12:40

JUVENTUS BARCELLONA ARCHIBALD / Steve Archibald, ex calciatore del Barcellona a metà anni '80, ha parlato della sfida di stasera tra i catalani e la Juventus in Champions League: "Il colosso è il Barça e la Juve sta cercando la sua strada in Europa - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Anche se il mio Barça aveva vinto una Liga e questa Juve è a 5 scudetti di fila. Per il Barcellona non sarà facile, a Torino sarà durissima: la Juve è solida, ha esperienza ed è forte in ogni parte del campo. Detto questo, il Barça ha qualcosa che non ha nessun altro: Messi, Neymar e Suarez. Tre che possono segnare sempre, e che hanno creato un amalgama spettacolare. La differenza la faranno loro, vedo il Barcellona favorito per il passaggio del turno, ma non sarà semplice.

RICORDI PASSATI - "Vittoria contro la Juve? Due cose. Al nostro arrivo l’aeroporto era pieno di tifosi del Toro che ci incoraggiavano. A fine gara vicino agli spogliatoi si apre una porta ed appare un signore alto, elegantissimo. Indossava un gran cappotto, magnifico. Era accompagnato da 5-6 che gli facevano strada e pensai: “È giunta la mia ora. Ho segnato e adesso mi fanno fuori”. Il signore mi dà la mano e mi dice: “Good goal”. Poi se ne va. Era Gianni Agnelli, elegante anche nella mentalità".

M.D.A.