11/04/2017 12:42

DARMSTADT UFFICIALE GROSSKREUTZ / Kevin Grosskreutz torna al calcio giocato. Dopo il licenziamento dallo Stoccarda per il coinvolgimento in una rissa, l'ex Borussia Dortmund aveva annunciato di voler appendere le scarpette al chiodo. Decisione durata soltanto un mese: il Darmstadt ha appena annunciato di averlo ingaggiato con un contratto fino a giugno 2019. Il laterale scenderà però in campo solo a partire dalla prossima stagione.

N.L.C.