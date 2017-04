Juventus-Barcellona, Messi 'quando era Dybala': il confronto con i primi anni di Leo

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

11/04/2017 13:01

JUVENTUS BARCELLONA DYBALA MESSI / E' stato il più ricercato del calciomercato estivo 2015 ed oggi, quasi due anni dopo, è atteso all'appuntamento con la verità. Paulo Dybala le ossa se l'è ormai fatte, ha guidato il Palermo per tre stagioni prima ancora di passare alla Juventus e diventare tra i più importanti prospetti del calcio mondiale. Stasera, allo 'Stadium', arriverà però il faccia a faccia più interessante, quello con Leo Messi; i due, più volte comparati, hanno la stessa nazionalità, lo stesso fisico, le stesse caratteristiche e lo stesso ruolo. Per le loro squadre sono punti di riferimento ed anche la loro crescita calcistica potrebbe essere comparata. Da un lato Leo, con la sua gavetta in Argentina prima ancora che con la cantera blaugrana; dall'altro Paulo, che in Argentina ha lasciato una traccia per poi saltare l'oceano e trovare la sua America in Italia.

Dybala vs Messi, la sfida infinita di Juventus-Barcellona

Le news Juventus dicono che stasera l'argentino con la numero 21 sulle spalle dovrà trascinare i suoi contro lo scoglio blaugrana, con l'aiuto di Gonzalo Higuain e di una Juventus che non vuole fare sconti a nessuno, tantomeno in casa. Ma che impatto hanno avuto Leo e Paulo nelle loro prime stagioni su grandi palcoscenici? Discorsi diversi, forse, perché per Messi l'arrivo in prima squadra è stato un percorso graduale: l'esordio ufficiale al Barcellona arriva nella stagione 2004-05, ma aveva 17 anni e davanti gente come Ronaldinho a fargli scaldare la panchina. Da lui ha imparato e nel 2008-09 ha fatto il vero esordio, prendendo le redini della squadra e raccogliendo l'eredità del brasiliano, con anche la 10 sulle spalle. In quella stagione Leo mise insieme numeri impressionanti: 51 presenze, 38 gol con 17 assist e soprattutto un Triplete da ricordare. L'anno successivo per la Pulce fu ancora meglio: non arrivarono Champions e Copa del Rey, ma Supercoppa (sia spagnola che europea) ancora la Liga e soprattutto 49 gol e 14 assist in 54 partite.

Quando Dybala è arrivato alla Juve, invece, la scorsa estate, non ha dovuto faticare per il posto. Allegri non l'ha mai messo in dubbio e lui ha trascinato sin dal primo momento i bianconeri. Quarantesi presenze con 23 gol e 9 assist al primo anno di bianconero non sono numeri di poco conto, soprattutto se, anche grazie a lui, la Juventus è riuscita a centrare il quinto campionato di fila e la Coppa Italia, fermandosi in Champions solo contro lo scoglio Bayern Monaco. Quest'anno, invece, le cose vanno diversamente, con una piccola flessione dovuta soprattutto all'infortunio che l'ha tenuto fuori per diverse partite ad inizio anno: fino ad ora sono 25 le presenze, con 14 gol e 8 assist stagionali.

La squadra di Allegri, però, anche senza di lui ha già le mani sullo scudetto e si giocherà a giugno la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Il sogno, adesso, si chiama Champions, Juventus-Barcellona per un risultato da sempre inseguito a Torino. Per centrarlo non si potrà prescindere da Paulo, uno che Leo l'ha incrociato solo in nazionale. Lì, però, avevano la stessa maglia, mentre stasera dovrà provare a prenderlo per dirsi pronto a raccogliere la sua eredità.