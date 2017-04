Calciomercato Napoli, Strinic 'spinge' Ghoulam verso l'addio

11/04/2017 12:20

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM STRINIC / Quando si avvicina sempre di più la fine della stagione, e con essa l'inizio del calciomercato, in casa Napoli restano svariate questioni irrisolte. Tra le più importanti ci sono i rinnovi di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, che già dalla scorsa estate cercano un nuovo accordo con la società. Per quanto concerne il terzino algerino, che in questo campionato non sta rendendo al meglio (soprattutto dal punto di vista difensivo), da mesi circolano voci che lo vorrebbero in un'altra squadra a partire dal prossimo campionato. Con il rinnovo non ancora pervenuto, infatti, Ghoulam starebbe pensando di lasciare il Napoli. Su di lui da tempo c'è l'ombra del Bayern Monaco di Ancelotti, mentre resta fortemente interessata l'Inter, alla ricerca di validi profili per la corsia mancina. Da non sottovalutare, inoltre, la pista che porta in Francia, precisamente al PSG. Per Ghoulam, dopo l'esperienza al Saint Etienne, si tratterebbe di un gradito ritorno in Ligue 1.

Calciomercato Napoli, Ghoulam verso la cessione

A spingere il calciomercato Napoli a non ritenere imprescindibile l'esterno 26enne, inoltre, sono le recenti prestazioni di Ivan Strinic, che dopo tanta panchina ha convinto Sarri a schierarlo con più frequenza. Anche nell'ultima gara contro la Lazio, il croato ha mostrato le sue doti di spinta e netti miglioramenti anche dal punto di vista difensivo. Da qui alla fine del campionato si prevedono altri duelli con l'algerino per la maglia da titolare.

Ghoulam, inoltre, al momento percepisce poco meno di un milione di euro e ha il contratto in scadenza nel 2018. L'offerta del Napoli (per ora ferma a 1,8 milioni a stagione) non sembra accontentare l'entourage del calciatore, congelando quindi l'affare. Ghoulam, conscio delle sue potenzialità, si guarda intorno alla ricerca di un nuovo progetto.

M.D.A.