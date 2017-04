Calciomercato Roma, dalla Spagna il sostituto di Manolas

11/04/2017 12:24

CALCIOMERCATO ROMA PEZZELLA BETIS SIVIGLIA / La Roma pensa già alla prossima stagione e Monchi, anche se non ha ancora ufficializzato il proprio passaggio ai giallorossi, si guarda intorno per trovare profili interessanti. Uno di questi, secondo il 'Mundo Deportivo', è German Pezzella, difensore argentino del Betis Siviglia, che potrebbe rimpiazzare Manolas, dato ormai per partente al termine della stagione. Pezzella ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro e sarebbe nel mirino anche di Inter e Napoli. A sua volta, a Pezzella piacerebbe molto l'idea di giocare in Serie A, come riferito recentemente in un'esclusiva ai nostri microfoni.

N.L.C.