Calciomercato Juventus, pazza idea: dopo Higuain, anche Mertens?

11/04/2017 12:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERTENS NAPOLI / Dopo quello della scorsa estate per Higuain, la Juventus starebbe progettando un altro 'sgarbo' al Napoli: nel mirino questa volta ci sarebbe Dries Mertens. Ne è convinto l'agente FIFA Morabito, che in un'intervista a 'Radio Crc' si è detto sicuro che i bianconeri ci stiano pensando. "Il belga piace a molte squadre, anche a loro - ha detto - Potrebbe effettivamente lasciare Napoli, influiscono anche le vicende personali. Gli azzurri però stanno facendo di tutto per trattenerlo, con offerte anche importanti". La situazione familiare del giocatore, che è in crisi con la moglie Kat, potrebbe in effetti avere un ruolo determinante. E il rinnovo con gli azzurri per ora è in stallo, con il belga che chiede almeno 4 milioni di euro per siglare l'accordo (quello attuale è in scadenza nel 2018).

N.L.C.