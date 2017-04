Juventus-Barcellona, Iago Falque: "Tifo sempre gli spagnoli, in più gioca contro i bianconeri..."

11/04/2017 11:54

JUVENTUS BARCELLONA IAGO FALQUE / A livello di squadre giovanili, ha militato sia nella Juventus che nel Barcellona. Ma ora, da spagnolo e da giocatore del Torino, Iago Falque ha le idee chiarissime sulla squadra per cui fare il tifo. In un'intervista a 'Onda Cero', ha dichiarato apertamente che il suo sostegno sarà per i catalani: "Il Barça è una squadra spagnola, in più giocherà contro i bianconeri che sono i nostri più acerrimi rivali". Aria di derby, anche in Champions League.

N.L.C.