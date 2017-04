Serie B, FLOP 11 della 35esima giornata: delusione Ciciretti e Buonaiuto

Marco Orrù

11/04/2017 19:52

SERIE B FLOP 11/ Per le news Serie B ecco la FLOP 11 della 35esima giornata del campionato cadetto: Bari, Salernitana e Perugia le più rappresentate con Raicevic e Capradossi per i pugliesi, Perico e Zito per i granata e Volta e Di Carmine per gli umbri.

FLOP 11 della 35esima giornata di Serie B

Ecco i peggiori di Calciomercato.it:

DA COSTA: Il meraviglioso gol di Pazzini allo scadere della gara tra Novara e Verona arriva grazie ad una sua uscita errata.

PERICO: In costante difficoltà contro i veloci attaccanti della Ternana. La fascia destra della Salernitana, composta da lui e Zito, si dimostra l'anello debole della squadra di Bollini nel match del ‘Liberati’.

VOLTA: Giornata negativa per il difensore del Perugia che commette errori di marcatura in tutti i tre gol del Trapani, soprattutto in occasione della prima rete siciliana.

CAPRADOSSI: Con un'ingenuità clamorosa lascia il Bari in 10 a inizio ripresa. La sua espulsione rende difficile la rimonta pugliese sullo Spezia.

CALABRESI: Prestazione insufficiente del difensore del Brescia che non riesce mai a fermare con tempestività gli attacchi la Spal sferra dal suo lato.

ZAMMARINI: Alla seconda partita consecutiva titolare con la maglia del Pisa, il centrocampista centrale classe ’96 non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco, fornendo una prestazione sottotono

ZITO: Il suo ritorno da ex a Terni sarà ricordato in maniera negativa, soprattutto per la semplice palla gol sciupata.

CICIRETTI: Così come Capradossi, anche il giovane centrocampista del Benevento commette lascia in 10 la sua squadra contro il Cittadella per due falli ingenui che gli costano la doppia ammonizione.

BUONAIUTO: Per la seconda volta consecutiva entra nella FLOP 11. Il Latina fa una fatica incredibile a segnare e lui ci mette del suo dimostrando di non saper sfruttare a dovere le poche occasioni avute.

DI CARMINE: Come attaccante non riesce mai a risultare il fulcro del gioco del Perugia. Da un suo retropassaggio nasce il terzo gol del Trapani.

RAICEVIC: Ancora un’altra prova negativa per l’ex attaccante del Vicenza che fa così rimpiangere Floro Flores e Maniero.

All.GATTUSO: Perdendo contro il Cesena arriva a quota otto partite senza vittoria, complicando ulteriormente la lotta per non retrocedere.

(4-3-3): Da Costa; Perico, Volta, Capradossi, Calabresi; Zammarini, Zito, Ciciretti; Buonaiuto, Di Carmine, Raicevic. All.: Gattuso.