Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne in salita: spunta il Bayern Monaco

Nicola Lo Conte

11/04/2017 11:46

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO INSIGNE BAYERN / Il Napoli va, e con lui Lorenzo Insigne. L'attaccante di Frattamaggiore è in un momento davvero magico. Ha già raggiunto il record di gol in campionato (14) e in una singola stagione (16) con la maglia azzurra e non vuole certo fermarsi qui. In più, ha ritrovato anche la Nazionale. Insieme alla sensazione di essere finalmente un leader tecnico ed emotivo della squadra di Sarri. Tutto a gonfie vele dunque, o almeno sembrerebbe. Perché poi si torna sempre lì, alla questione del rinnovo del contratto che si protrae ormai da tempo e che sembra non voler arrivare mai.

Calciomercato Napoli, si tratta ancora per il rinnovo di Insigne

L'argomento rinnovi è forse il più delicato per quanto riguarda il calciomercato Napoli. Ancor prima di poter ragionare sul calciomercato in entrata, il club azzurro intende risolvere le situazioni in sospeso, per blindare pezzi importanti della squadra oppure per capire come muoversi se alcuni di questi dovessero essere destinati a lasciare. Le situazioni più complesse, come noto, riguardano Ghoulam e Mertens. Per quanto riguarda il numero 24, invece, degli spiragli ci sono. Rispetto all'estate c'è stato un disgelo e Insigne pare voler accettare la proposta di rinnovo del Napoli. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta notevolmente e un punto di incontro sembra finalmente possibile. Ma, come spiega oggi 'Il Mattino', il nodo da sciogliere riguarda i diritti di immagine. Il giocatore vuole gestirli personalmente, ma è risaputo, invece, che la politica del presidente De Laurentiis è piuttosto stringente. Insigne vuole restare nella sua città e diventare una bandiera azzurra, ma se non si dovesse arrivare all'accordo potrebbe consumarsi un clamoroso divorzio. Con il Bayern Monaco spuntato nelle ultime ore tra le pretendenti: Ancelotti stravede per lui e vorrebbe farne il sostituto di Robben e Ribery che ormai iniziano a essere avanti con gli anni.