SONDAGGIO CM.IT - Juventus-Barcellona, tifosi fiduciosi: vincono i bianconeri

11/04/2017 11:30

JUVENTUS BARCELLONA PRONOSTICO / Attesa adrenalinica in casa Juventus per l'andata dei quarti di Champions League contro il Barcellona. Stasera allo 'Stadium' è atteso il clima delle grandi occasioni, con i bianconeri chiamati a vincere per agevolarsi il cammino verso le semifinali. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower di Twitter un pronostico sul big match: per il 49% vincerà la Juve, mentre il 30% punta sulla sconfitta. Il restante 21%, infine, pronostica un pareggio.

M.D.A.