Calciomercato Inter, da Joao Mario a Gabigol: gli 'scontenti' di Pioli

Raffaele Amato

11/04/2017 11:38

CALCIOMERCATO INTER / Più che del suo futuro, Stefano Pioli cerca di preoccuparsi del presente. Quello suo e di casa Inter è assai burrascoso, con l’ultima decisione presa dal club - il ritiro anticipato a giovedì in vista del derby col Milan che molto dirà sulle possibilità di acciuffare un posto in Europa League - che rischia di appesantire ulteriormente l’aria finanche di aumentare il numero di cosiddetti ‘scontenti’, già piuttosto ampio.

Calciomercato Inter, da Handanovic a Eder: in molti col 'mal di pancia'

Nella lista dei musi lunghi ci sono sicuramente i colpi e allo stesso tempo i flop dell’ultimo calciomercato estivo, il primo dell’era Suning: vale a dire Joao Mario e Gabigol, costati a Zhang Jindong la bellezza di 75 milioni di euro. Finora il centrocampista ex Sporting CP ha convinto solo in qualche partita, ma da più di un mese è stato messo da parte dal tecnico emiliano in favore di Banega, preso a costo zero da Ausilio. L’attaccante brasiliano ex Santos, che sarebbe dovuto essere la 'stella' del nuovo corso cinese ("il sogno di noi interisti", disse Tronchetti nel giorno della presentazione) fa invece panchina praticamente da sempre, fin dal suo arrivo a Milano, con l’unico gol messo segno a Bologna, però decisivo per i tre punti.

La lista degli scontenti, e quindi di quelli che nella prossima sessione di calciomercato Inter potrebbero fare le valigie, comprende anche Eder - che vorrebbe più spazio nell’undici titolare considerato il suo buono stato di forma - Samir Handanovic, certamente deluso dall’ennesima mancata qualificazione alla desiderata Champions League, Marcelo Brozovic (che, dopo lo sciagurato fallo di mano con la Samp, rischia di non vedere più il campo) e tutti quei calciatori messi ai margini da Pioli, a quanto pare il prescelto da Corvino per la panchina della Fiorentina: da Nagatomo a Santon, passando per Murillo, Biabiany e Palacio, quest’ultimo in scadenza di contratto a giugno.