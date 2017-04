Juventus-Barcellona, Montero: "Higuain e Dybala possono far male. Buffon non è umano"

11/04/2017 11:13

JUVENTUS BARCELLONA MONTERO / Sale l'adrenalina a Torino per la gara di stasera tra Juventus e Barcellona. Paolo Montero, ex difensore bianconero, ha ricordato il doppio confronto del 2003 nei quarti di finale di Champions contro i blaugrana: "Gol al Barcellona? Ne ho segnati talmente pochi che lo ricordo nei minimi dettagli - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Quella fu una partita complicata: era il Barça degli olandesi, non la super squadra di adesso, poi pareggiò Saviola e, in fondo, il risultato fu giusto. Una sofferenza incredibile al ritorno: per fortuna in campo c’era Pavel e poi arrivò quella “scappata” di Birindelli col tocco di Zalayeta. Un miracolo, ma quella squadra era cattiva: non mollava mai, davvero mai. Questa è altrettanto forte, magari in maniera diversa. Nella mia c’erano fenomeni, ma la coppia Higuain­-Dybala è già al top: possono segnare in ogni momento. Uno solo c’era allora e c’è anche oggi: cosa devo dire di Buffon? Non è umano, ci ricorderemo di lui come il più grande portiere di ogni epoca".

IL BARCELLONA - "Le loro individualità, forse, sono superiori, almeno se ci fermiamo a quei tre davanti. Ma noi,“noi” perché sarò sempre della Juventus, siamo più solidi, uniti e disposti a correre l’uno per l’altro. Come si marcano Messi-Suarez-Neymar? Non ho consigli da dare ad Allegri che sa fare un’ottima fase difensiva, figurarsi ai centrali della Juve che considero i migliori in circolazione. Quando vedo Bonucci e Chiellini guardarsi in campo, mi sembra di vedere me e Ferrara: un cenno e ci si capisce".

M.D.A.