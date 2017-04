Calciomercato Napoli, Zapata rientra alla base: niente Udinese

11/04/2017 11:19

CALCIOMERCATO NAPOLI DUVAN ZAPATA UDINESE / Duvan Zapata sta trovando la sua dimensione a Udine. L'attaccante colombiano ha già raggiunto quota 8 reti in campionato, come la scorsa stagione, e punta con decisione alla doppia cifra. Provando ad attaccarla già da sabato contro il Napoli. Proprio gli azzurri dovrebbero riportarlo alla base, alla fine della stagione, per poi provare a cederlo a titolo definitivo, monetizzando. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', De Laurentiis chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che l'Udinese non può permettersi.

N.L.C.