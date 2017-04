Calciomercato Palermo, da Mutti a Colomba: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

11/04/2017 10:57

CALCIOMERCATO PALERMO COLOMBA MUTTI - La delicata situazione in classifica del Palermo potrebbe portare la società a cambiare, nuovamente, allenatore. L'attuale tecnico Diego Lopez non ha convinto e, visto il vicino addio del direttore sportivo Nicola Salerno, potrebbe essere esonerato. Per la sua sostituzione, come vi abbiamo riferito ieri, sono in corsa Franco Colomba e Edoardo Reja, da sempre vicino a Maurizio Zamparini.

Calciomercato Palermo, tutti i nomi per il dopo Lopez

In caso di addio al tecnico uruguaiano, nella lista dei possibili sostituti è comparso anche Bortolo Mutti, già alla guida dei rosanero in due occasioni. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non c'è stato ancora alcun contatto con il tecnico bergamasco, nonostante sia uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti che si occupano del calciomercato Palermo. Per quanto riguarda Colomba, stamane non c'è stato alcun passo in avanti: resta il sondaggio fatto ieri, ma il discorso non è stato approfondito. Sono ore calde per la panchina rosanero.