Serie B, TOP 11 della 35esima giornata: Manconi e Morra decisivi

Marco Orrù

11/04/2017 21:12

SERIE B TOP 11/ Le news Serie B ci offrono la TOP 11 della 35esima giornata del campionato cadetto. La splendida vittoria del Trapani contro il Perugia fa sì che il club siciliano porti tre giocatori nella formazione ideale: Manconi, Pagliarulo e Nizzetto. Bene anche la Pro Vercelli, presente con Morra e Legati e il Cittadella con Iori e Alfonso.

TOP 11 della 35esima giornata di Serie B

Ecco i migliori di Calciomercato.it:

ALFONSO: Se il Cittadella ha vinto contro il Benevento, gran parte del merito è suo con grandi parate che hanno salvato il risultato.

PAGLIARULO: Ancora una volta dimostra di essere il leader del Trapani. E’ suo il gol che spiana la strada della vittoria ai siciliani.

PERROTTA: E’ suo il gol che al 93’ consente al suo Avellino di conquistare i tre punti nella difficile sfida contro il Carpi.

LEGATI: Prestazione superba del difensore della Pro Vercelli che, con le sue chiusure e le sue giocate d’anticipo sugli attaccanti della Virtus Entella, consente alla sua squadra di non subire gol.

ORSOLINI: Dopo un periodo di appannamento, il giovane esterno dell’Ascoli disputa un gran secondo tempo. Da un suo cross è arrivato il gol del pareggio di Favilli.

MORA: Alla sua prima esperienza in Serie B dimostra di essere un centrocampista che sa interpretare entrambe le fasi di gioco. Grazie alla doppietta messa a segno contro il Brescia, arriva a quota 7 reti in stagione.

NIZZETTO: Eccellente prestazione per il trequartista di mister Calori che riesce a fare a dovere entrambe le fasi di gioco. Gli manca solo il gol per coronare una prestazione meravigliosa contro il Perugia.

IORI: Mette a disposizione del Cittadella tutta la sua esperienza. Grazie ad un suo gol, la squadra di mister Venturato conquista l’intera posta in palio contro il Benevento.

DIONISI: Continua il momento positivo per l’attaccante del Frosinone che, contro l’Ascoli, arriva a quota 15 gol in campionato.

MANCONI: Discreta prestazione per l’ex attaccante del Novara che, con una doppietta, piega in due un Perugia troppo ballerino in difesa.

MORRA: Ritorna al gol dopo quattro mesi e mezzo, regalando i tre punti alla Pro Vercelli contro la Virtus Entella e mettendosi alle spalle il brutto infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per troppo tempo.

All.CALORI: Entra ancora una volta nella TOP 11 grazie all’ennesima eccellente prestazione del suo Trapani. La vittoria contro il Perugia, dimostra quanto realmente sia di valore la sua squadra.

(3-4-3): Alfonso; Pagliarulo, Legati, Perrotta; Nizzetto, Iori,Mora, Orsolini; Dionisi, Morra, Manconi. All.: Calori.