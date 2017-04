Milan, niente Lega per Galliani? Spunta un nuovo ruolo in Fininvest

Matteo Bellan (@TeoBellan)

11/04/2017 10:41

MILAN NEWS GALLIANI LEGA FININVEST / Adriano Galliani dirà addio al Milan dopo il closing della cessione, che avverrà giovedì 13 aprile. Venerdì 14 dirigerà l'ultima Assemblea dei Soci e poi sarà congedato definitivamente dal club. Nessuna carica è prevista per lui, anche perché dopo 31 anni in rossonero lo stesso dirigente ha dichiarato che potrebbe fare solo l'amministratore delegato. Non vuole altri incarichi, neppure quello di consulente per il calciomercato. Ma la poltrona di Ad finirà a Marco Fassone, già designato da tempo dagli acquirenti. E neppure Silvio Berlusconi dovrebbe rimanere come presidente onorario. Stando alle recenti news Milan, l'attuale patron preferisce uscire di scena una volta per tutte. Abituato ad essere protagonista e prendere decisioni, non pare intenzionato ad accettare la proposta cinese. Dovrebbe essere Yonghong Li il nuovo presidente del 'Diavolo'.

Milan, Galliani torna a tempo pieno in Fininvest?

Per il futuro di Galliani si è più volte parlato di un ritorno in Lega Calcio per ricoprire il ruolo di presidente. Una figura che sarebbe più di garanzia che manageriale, ma sul suo nome non sembra esserci piena condivisione. Certo, sono comunque in molti quelli che accetterebbero di rivederlo in quella posizione che occupò già dal 2002 al 2006. Ma non bastano. La sua esperienza è riconosciuta, però pare che ci sia voglia di volti più nuovi e meno datati. Inoltre, dalle ultime indiscrezioni risulta che la Lega Calcio Serie A viaggi verso il commissariamento. Una situazione che può durare del tempo, se i club non troveranno un accordo.

Galliani è comunque sotto contratto con Fininvest fino al 2019 e finora si era ipotizzato che, dando l'addio al Milan, potesse tornare per fare il consulente nella holding della famiglia Berlusconi. Stamane il quotidiano 'La Repubblica' svela che lo storico amministratore delegato rossonero dovrebbe prendere le redini del settore immobiliare di Fininvest dal 1 maggio. Un nuovo incarico per lui, che conosce Silvio Berlusconi dalla fine degli anni Settanta e con l'ex premier ha condiviso anche altri affari prima dell'approdo al Milan nel 1986. Un rapporto che dura da tantissimo tempo e che è destinato a proseguire, sia a livello lavorativo che personale.