Leicester, Ranieri sull'addio: "I giocatori non mi hanno tradito. Decidono solo i dirigenti"

11/04/2017 09:55

LEICESTER RANIERI / L'improvvisa serie di risultati positivi dopo il suo esonero ha fatto insospettire più di qualcuno. Claudio Ranieri, però, non ha dubbi: i suoi calciatori non hanno mai giocato contro di lui. Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il manager del miracolo Leicester torna a parlare del suo addio: "Dopo aver vinto il campionato inglese con una squadra mai arrivata così in alto, regalando al mondo una splendida favola, ti aspetti che nei momenti di difficoltà ti venga almeno concesso un bonus. Era prevedibile che dopo quell'impresa straordinaria, i contratti quadruplicati se non quintuplicati, ci fosse qualche problema a ripartire. La gara di Siviglia, in cui avevamo contrastato un club che ha vinto le ultime tre edizioni del'Europa League, era il segnale che il Leicester stava tornando. Io ero tranquillo dopo quella partita. Invece... I giocatori non mi hanno voltato le spalle, sono sicuro al 100%. Con loro non ho avuto problemi. Shakespeare? Con me si è comportato in modo leale. Non so chi mi ha voltato le spalle e non mi interessa. Le sei vittorie consecutive sono state una logica conseguenza di quella prestazione col Siviglia che aveva certificato che il peggio era passato. Sono sempre i dirigenti e i presidente che decidono le sorti di un club, non credo che a farmi fuori siano stati i giocatori. L'Algeria? Sì, hanno pensato a me. Si vede che Mahrez e Slimani hanno parlato bene. Sarei contento di lavorare ancora in Inghilterra".

L.P.