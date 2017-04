Calciomercato Roma, input Pallotta: 'sacrificio' Nainggolan in vista

11/04/2017 09:25

CALCIOMERCATO ROMA / In casa Roma si attende l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Monchi come nuovo direttore sportivo, ma si valuta già il possibile 'sacrificio' sul calciomercato di alcuni 'big' in nome del bilancio. A salutare la Capitale potrebbe essere anche il calciatore più amato dalla 'piazza' (romani a parte): Radja Nainggolan. Secondo il 'Corriere dello Sport' si tratta di un input del presidente Pallotta, restìo a trattenere un calciatore 29enne di fronte ad un'asta internazionale. E il suo eventuale sostituto, Kessié, è 'bloccato' da tempo dalla Roma.

S.D.