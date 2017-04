Cessione Milan, countdown verso il closing: la situazione

Matteo Bellan (@TeoBellan)

11/04/2017 09:50

CESSIONE MILAN CLOSING NEWS / Il Milan si avvicina sempre di più al closing per la cessione del club. Mai come questa volta il passaggio di proprietà è a un passo. Dopo 31 anni di era targata Silvio Berlusconi, il 'Diavolo' sta per passare nelle mani di Yonghong Li. Domenica sera David Han Li, una delle figure chiave dell'operazione, è atterrato a Milano e ieri ha incontrato i manager della Fininvest, fornendo rassicurazioni sull'arrivo dei soldi e sull'affare si chiuderà giovedì 13 aprile. Con lui anche Marco Fassone, con il quale si è poi incontrato a cena in serata e con cui oggi sarà a Torino per assistere alla partita di Champions League tra Juventus e Barcellona. Il suo arrivo in Italia testimonia che siamo veramente alle battute finali della vicenda inerente la cessione del Milan.

Closing Milan, le prossime mosse in casa rossonera

Yonghong Li dovrebbe arrivare entro domani con una delegazione composta da una quindicina di persone. Contestualmente a lui arriveranno pure i bonifici a Fininvest, i soldi (180 milioni prestati fondo Elliott e 190 raccolti dallo stesso Li) sono in Lussemburgo. Il fautore di tutta l'operazione dovrebbe anche diventare il nuovo presidente esecutivo del 'Diavolo'. Infatti, stando alle ultime news Milan, Silvio Berlusconi avrebbe deciso di rifiutare la carica onoraria. Preferisce dire addio definitivamente, dopo 31 anni, e lasciare spazio ai nuovi.

Giovedì mattina ci saranno le firme del closing, che secondo quando scritto da 'La Gazzetta dello Sport' non avverranno ad Arcore. Bensì presso gli uffici di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in piazza Belgioioso, in centro a Milano. In serata dovrebbe avvenire la cena, stavolta ad Arcore, tra Berlusconi, Yonghong Li e i rispettivi collaboratori. Venerdì 14 sarà il giorno della conferenza stampa mattutina della nuova proprietà e del nuovo management, ma anche dell'Assemblea dei Soci delle 14.30 che sarà presieduta per l'ultima volta da Adriano Galliani e che ratificherà i cambi ai vertici societari con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dovrebbe farne parte pure Paolo Scaroni, ex Eni e oggi vicepresidente della banca d'affari Rotschild, advisor dei cinesi.

Sempre venerdì dovrebbe esserci anche la visita a Milanello alla squadra di Vincenzo Montella, alla vigilia del derby contro l'Inter. A San Siro sabato vedremo in tribuna per la prima volta il nuovo corso rossonero. Marco Fassone (futuro amministratore delegato) e Massimiliano Mirabelli (direttore sportivo) dovranno incontrare l'allenatore nei giorni seguenti per discutere del calciomercato estivo e dei progetti futuri, così da poter stabilire se ci sia la possibilità di proseguire insieme nella prossima stagione. Le utlime danno Roberto Mancini come principale candidato alla sostituzione di Montella.