VIDEO - Venezia, la Serie B è ad un passo. E Inzaghi si scatena sul pullman!

11/04/2017 08:42

VENEZIA INZAGHI / La matematica dice che non è ancora fatta, ma ormai ci siamo davvero. La rete di Moreo stende il Padova nel monday night di Lega Pro e lancia il Venezia con 11 punti di vantaggio sul Parma secondo a sole quattro giornate dal termine del campionato. Basterà conquistare un punto e poi sarà Serie B. Così, sul pullman che ha riportato la squadra a Venezia, anche il tecnico Pippo Inzaghi si è lasciato andare ai cori di festeggiamento, come mostra in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.



L.P.