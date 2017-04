Milan, da Diego Lopez a Ely: il weekend dei giocatori in prestito

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

11/04/2017 09:00

MILAN PRESTITO / Il Milan nel corso delle recenti sessioni di calciomercato ha operato molto con la formula del prestito, sia in entrata che in uscita. A proposito di coloro che hanno lasciato Milanello a titolo temporaneo, andiamo a dare un'occhiata a come è andato il loro ultimo weekend calcistico. C'è chi ha avuto spazio e ha potuto dare il proprio contributo, ma anche chi fatica a mettersi in mostra e probabilmente tornerà alla base per poi ripartire nuovamente in estate. Ci sono delle situazioni diverse da valutare, a seconda dei calciatori.

Milan, l'ultimo weekend dei giocatori in prestito

GABRIEL (Cagliari): nella sconfitta interna contro il Torino il portiere brasiliano colleziona la quarta panchina consecutiva. Ormai mister Massimo Rastelli sembra convinto di continuare a schierare Rafael come titolare. Per l'ex Cruzeiro le partite giocate contro Sampdoria, Crotone e Inter rischiano di essere le uniche presenze stagionali.

JOSE' MAURI (Empoli): dopo la panchina all'Olimpico contro la Roma, ne colleziona un'altra nella sfida casalinga contro il Pescara (1-1 finale). Doveva essere la stagione del rilancio, quella in cui tornare a mostrare le qualità viste a Parma, e invece non è andata così.

DIEGO LOPEZ (Espanyol): titolarissimo ancora nella vittoria per 1-0 della seconda squadra di Barcellona contro l'Alaves in casa. Il club catalano, stando alle recenti news Milan, intende comprarlo a titolo definitivo a fine stagione. L'esperto portiere è diventato un leader dello spogliatoio e tra i pali si è dimostrato molto affidabile.

RODRIGO ELY (Alaves): titolare nella sconfitta sul campo dell'Espanyol, gioca 67 minuti discretamente e poi Mauricio Pellegrino lo fa uscire per inserire Oscar Romero, un giocatore offensivo che serviva per favorire la rimonta dopo l'1-0 di Pablo Piatti al 56'. Ma il pareggio non c'è stato.

JHERSON VERGARA (Arsenal Tula): entra dopo l'intervallo e gioca tutto il secondo tempo nella sconfitta della sua squadra in casa del Terek Grozny per 3-1. Dopo tre panchine di fila, il colombiano ritrova dunque spazio. L'Arsenal Tula è quartultimo in classifica a 6 punti dalla zona salvezza. Ad oggi dovrebbe disputare il playout per rimanere nel massimo campionato russo.

STEFAN SIMIC (Mouscron): titolare nella sconfitta interna contro il KAS Eupen (0-2) nel playoff della Jupiler Pro League, il campionato di Serie A belga. Il difensore ceco continua a riscuotere fiducia e pare che il Mouscron intenda acquistarlo a fine stagione.

HACHIM MASTOUR (PEC Zwolle): in panchina per tutto il match nel buon 2-2 casalingo contro il Feyenoord.

GIAN FILIPPO FELICIOLI (Ascoli): stagione finita a causa di una frattura trochite omerale e glena con lieve scomposizione della spalla destra.

GIACOMO BERETTA (Carpi): in campo per 24 minuti nel secondo tempo della sconfitta esterna contro l'Avellino per 1-0. Il suo ingresso non dà la svolta attesa da mister Castori.

ANDREJ MODIC (Brescia): le Rondinelle crollano in casa, perdendo 1-3 contro la formidabile Spal. Il centrocampista bosniaco non è tra i convocati per la seconda volta consecutiva. Non gioca dal 24 febbraio.

DAVIDE DI MOLFETTA (PRATO): gioca tutti i 90 minuti nel 2-2 in rimonta sul campo della favorita Alessandria. Prestazione positiva la sua. Nel turno infrasettimanale in casa contro l'Olbia era stato protagonista con gol e assist nella vittoria per 2-1.