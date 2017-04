Calciomercato Juventus, da Verratti a Vinicius Jr: i duelli col Barcellona

11/04/2017 08:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI VINICIUS JR / Oggi, martedì 11 aprile, la Juventus ospita a Torino il Barcellona per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Se per il confronto sul campo bisognerà attendere ancora alcune ore, la sfida sul calciomercato tra i due club è già partita da tempo. Il protagonista principale? Marco Verratti! Il regista del Paris Saint-Germain è il sogno di calciomercato Juventus e Barcellona. La clamorosa eliminazione subita agli ottavi proprio per mano del club blaugrana ha rimesso in discussione il futuro del centrocampista a Parigi ed i due club oggi avversari sono pronti ad approfittarne (sulle tracce di Verratti ci sono anche l'Inter ed il Bayern Monaco).

La sua scelta, almeno per la partita di questa sera, Verratti sembra averla già fatta: "Sarà una partita molto equilibrata - ha dichiarato - La Juventus in casa ha dimostrato che quello stadio è sempre difficile per qualunque squadra. Tatticamente è molto valida, potrà mettere in difficoltà il Barcellona. Purtroppo è una partita che mi gusterò da casa, ma la vedranno in molti perché si affrontano due grandi squadre. Pronostico? Non lo so, ma visto che ho tanti compagni bianconeri in Nazionale spero possano vincere loro. Penso che in casa abbiano buone chances di vincere".

Oltre a Marco Verratti, c'è un altro obiettivo comune in casa Juventus e Barcellona: è Vinicius Junior, attaccante 16enne del Flamengo già valutato 30 milioni. I blaugrana sono in vantaggio ma i bianconeri - così come Manchester United e Real Madrid - sono pronti allo sgambetto.

Calciomercato Juventus, da Dybala a André Gomes: interessi incrociati

Oltre agli obiettivi comuni sul mercato, ci sono poi diversi giocatori nelle due rose di Juventus e Barcellona che piaccioni ai 'rivali'. Il nome più 'caldo', ovviamente, è quello di Paulo Dybala, in trattativa con la Juve per un nuovo contratto a circa 7 milioni di euro all'anno ma nel mirino del club blaugrana che non ha intenzione di mollare la presa. Mar Bianchi, giornalista di 'Sport', lo ha confermato in esclusiva a Calciomercato.it: "Tutta la tifoseria del Barcellona sogna Dybala come erede di Leo Messi". Marotta e Paratici, però, rispondono con tre calciatori da tempo in orbita Juve: Mascherano, Rakitic, André Gomes. Proprio quest'ultimo è il principato indiziato a lasciare il club blaugrana in estate.

S.D.