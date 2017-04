Calciomercato Fiorentina, Corvino aspetta Pioli: è lui il primo nome per il dopo Sousa

11/04/2017 08:12

CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / Si riduce sempre più la lista dei candidati alla panchina viola per il dopo Sousa, ormai certo dell'addio a fine stagione. Dai sei nomi valutati non più tardi di due mesi fa, ora per il Ds Pantaleo Corvino è corsa a due. Il preferito, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', è Stefano Pioli: Piace alla proprietà, allo stesso Corvino ovviamente e pure ai tifosi. Il nodo è legato alla questione Inter, con l'allenatore che chiaramente spera in una conferma in nerazzurro, al momento però molto complicata. Per cui la Fiorentina aspetta, e sarebbe disposta a farlo fino a maggio, mentre come prima alternativa continua a valutare Eusebio Di Francesco, anche lui molto gradito ai Della Valle ed alla dirigenza e ad ora più facilmente raggiungibile.

Uno di loro due, dunque, prenderà il posto di Sousa. Ed al prescelto sarà proposto un contratto lungo: minimo un triennale, ma con opzione per almeno un'altra stagione. Ipotesi che stuzzica sia Pioli che Di Francesco.



