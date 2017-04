Calciomercato Serie A: Januzaj verso l'Italia, Francia permettendo. Asta internazionale

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

11/04/2017 08:07

CALCIOMERCATO SERIE A JANUZAJ / Asta internazionale per Adnan Januzaj, ala belga di proprietà del Manchester United che sta faticando ad imporsi in prestito al Sunderland. I 'Red Devils' sono pronti ad ascoltare offerte per il giocatore in vista del calciomercato estivo e - secondo il 'Daily Telegraph' - le destinazioni più probabili sono Francia e Italia (il giocatore preferirebbe lasciare la Premier League). In Ligue 1 e in Serie A - assicura il quotidiano inglese - tutti i maggiori club hanno mostrato interesse per il calciatore: Lione, Marsiglia, Monaco e PSG, Roma, Napoli, Juventus, Milan e Inter,