Calciomercato Milan, Montella OUT Mancini IN: il piano rossonero

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

11/04/2017 07:50

CALCIOMERCATO MILAN MANCINI / In attesa del closing definitivo per il passaggio di proprietà del Milan in mano al gruppo guidato da Yonghong Li, fissato per giovedì 13 aprile, in casa rossonera si valuta il futuro di Vincenzo Montella: secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle pagine di 'Tuttosport', i nuovi dirigenti vorrebbero dare il benservito all'attuale allenatore e la stima reciproca tra la coppia Fassone/Mirabelli e Roberto Mancini avvicinano l'ipotesi di un approdo del tecnico di Jesi sulla panchina meneghina. Mancini, che aspira al ritorno in Inghilterra, ha già dichiarato di essere pronto a valutare un'eventuale offerta milanista.