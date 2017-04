Calciomercato Inter, nella lista per il 'dopo Pioli' anche Mourinho e Guardiola!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

11/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER MOURINHO GUARDIOLA / In casa calciomercato Inter l'argomento forte è il casting di Suning per l'eventuale 'dopo Pioli'. I recenti risultati negativi della squadra sembrano aver segnato irrimediabilmente il destino dell'attuale allenatore nerazzurro, ma secondo 'La Gazzetta dello Sport' Suning ha intenzione di cambiare Pioli a prescindere dai prossimi risultati solo per un allenatore top di livello internazionale; altrimenti, a pesare sul futuro del tecnico sarà la qualificazione in Europa.

Nella lista 'eccellente' degli allenatori top per la panchina dell'Inter - oltre ai 'soliti' Antonio Conte e Diego Pablo Simeone - spuntano anche le suggestioni Josè Mourinho (si tratterebbe di un clamoroso ritorno), Pep Guardiola e Carlo Ancelotti (su cui pesa il passato milanista), tutti nomi però difficili da muovere sul calciomercato estivo. Pertanto, non perdono quota le ipotesi alternative Spalletti e Sampaoli, con Jardim e Marco Silva potenziali outsider.