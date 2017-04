Milan, Storari: "Fiducioso per closing e derby. Domani tiferò Juve"

11/04/2017 00:36

MILAN JUVENTUS STORARI - Marco Storari tra closing, derby e Juventus-Barcellona. Il portiere rossonero è intervenuto su diversi argomenti a 'Sky Sport': "Non sono arrivate notizie sul closing, aspettiamo con serenità. Stiamo bene in vista del derby, ci avviciniamo alla gara con l'Inter grazie alla tranquillità che ci dà Montella - le parole di Storari - Juventus-Barcellona? Domani faremo il tifo per i bianconeri, è l'unica italiana rimasta in Europa e speriamo che possa fare un risultato positivo. Il Barcellona non sta facendo benissimo: la Juve sta ottenendo ottimi risultati e penso che possa fare molto bene".



G.M.