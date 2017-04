Milan, verso il closing: Han Li a cena con Fassone. Domani allo 'Stadium'

10/04/2017 23:29

MILAN CLOSING FASSONE HAN LI / Prosegue la giornata milanese di Han Li. Il braccio destro di Yonghong Li, dopo aver incontrato i dirigenti di Fininvest, in serata, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ha cenato con Marco Fassone. Anche domani ci saranno altri incontri per sistemare gli ultimi dettagli in vista del closing previsto per il 13 aprile. Poi Han Li, accompagnato dal prossimo amministratore delegato del Milan, Fassone, e dal futuro ds, Mirabelli, assisterà a Juventus-Barcellona allo 'Juventus Stadium'.

M.S.