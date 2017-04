Punto Premier League, risultati e classifica trentaduesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

10/04/2017 23:00

PUNTO PREMIER LEAGUE 32A GIORNATA / Continua a grandi falcate la marcia del Chelsea verso il titolo. Il successo sul campo del Bournemouth tiene a distanza di sicurezza il Tottenham che continua a vincere e schianta anche il Watford di Mazzarri, superato con un agile 4-0. Prova a tenere il passo il Liverpool, che va sotto con lo Stoke poi la ribalta con l'inserimento dei brasiliani Coutinho e Firmino che rilanciano Klopp. Il Manchester City torna finalmente al successo battendo l'Hull City (ancora in gol Ranocchia), mentre lo United piega facile il Sunderland in trasferta.



Clamoroso, invece, lo scivolone dell'Arsenal, abbattuto dal Crystal Palace nel monday night. Si ferma la rincorsa del Leicester, steso dall'Everton con uno spettacolare 4-2, il Southampton passa di misura sul West Bromwich Albion, mentre il West Ham si stacca dalla zona rossa grazie ad una rete di Kouyate che piega lo Swansea. Pari senza reti, infine, tra Middlesbrough e Burnley.

RISULTATI

Tottenham-Watford 4-0: 33' Alli, 39' Dier, 44' Son, 55' Son.

Manchester City-Hull City 3-1: 31' autogol Elmohamady (M), 48' Aguero (M), 64' Delph (M), 85' Ranocchia (H).

Middlesbrough-Burnley 0-0.

Stoke City-Liverpool 1-2: 44' Walters (S), 70' Coutinho (L), 72' Firmino (L).

West Bromwich Albion-Southampton 0-1: 25' Clasie.

West Ham-Swansea 1-0: 44' Kouyate.

Bournemouth-Chelsea 1-3: 17' autogol Smith (C), 20' Hazard (C), 42' King (B), 68' Alonso (C).

Sunderland-Manchester United 0-3: 30' Ibrahimovic, 46' Mkhitaryan, 89' Rashford.

Everton-Leicester 4-2: 1' Davies (E), 4' Slimani (L), 10' Albrighton (L), 23' Lukaku (E), 41' Jagielka (E), 57' Lukaku (E).

Crystal Palace-Arsenal 3-0: 17' Townsend, 63' Cabaye, 68' rig. Milivojevic.

CLASSIFICA LIGUE 1: Chelsea 75*, Tottenham 68*, Liverpool 63, Manchester City 61*, Manchester United 57**, Arsenal 54**, Everton 54, West Bromwich Albion 44, Southampton 40**, Watford 37*, Leicester 36*, Burnley 36, Stoke 36, West Ham 36, Bournemouth 35, Crystal Palace 34*, Hull City 30, Swansea 28, Middlesbrough 24*, Sunderland 20*.

*Una partita in meno

**Due partite in meno